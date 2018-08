Art torst flinke wurgslang en Fajah verklapt pikant bedgeheimpje

video Eva Simons breekt tijdens interview: 'Ik heb te weinig uitge­bracht'

15:45 Eva Simons moet nog altijd vechten om haar muziek uit te brengen en is daar flink gefrustreerd over. De zangeres lag verschillende keren met platenmaatschappijen in de clinch over nieuwe nummers en concludeert nu snikkend dat ze te weinig heeft uitgebracht.