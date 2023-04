Asperges en parelhoender voor stralende gasten bij paleislunch: ‘Ik heb me heel erg koninklijk gevoeld’

met videoStralend stapten ze bij de koninklijke stallen in Den Haag uit twee luxe touringcars: de honderd gasten van het zogeheten 10Maal. Dit was een lunch die koning Willem-Alexander samen met koningin Máxima en prinses Beatrix woensdag verderop in Den Haag, op paleis Huis ten Bosch, gaf aan mensen ‘die een 10 verdienen’.

Onder hen was Lily Smit-Goudsmit (73) uit Hilversum, in haar zelfgenaaide jurk. ,,Ik heb me heel erg koninklijk gevoeld, het was bijzonder leuk’’, vertelt Smit-Goudsmit, die als vrijwilliger senioren helpt om met laptops, tablets, telefoons, internet en e-mail om te gaan. In de Oranjezaal op Huis ten Bosch kregen zij en haar tafelgenoten gezelschap van koningin Máxima. ,,Ze heeft uitgebreid ieders verhaal aangehoord. Wat ik van haar heel erg knap vond was dat ze op elk verhaal passend in kon gaan. Ze stelde duidelijke en inlevende vragen, waarvan je denkt: nou, dat heb je snel te pakken.’’

Als vegetariër kreeg Smit-Goudsmit gebakken avocado met suikersla, geroosterde zaden en crème van curry madras voorgeschoteld als voorgerecht. Daarna volgden geroosterde artisjok met snijbonen, koolrabi en morillesaus, aardappelrösti met Hollandse asperges en voorjaarsgroenten en tot slot een parfait van passievruchten en mangosorbet op een krokant van kokos en dadels.

Koning Willem-Alexander heft het glas op het 10Maal op paleis Huis ten Bosch.

Voor de vleeseters ook gebakken avocado vooraf, met een crème van Hollandse garnalen. Daarna een rouleau van parelhoender met morillesaus en net een ander dessert: roomijs van passievruchten en mangosorbet op een zachte cake van banaan en kokos.

Onder hen Denice Bezemer-Hoyer, die speciaal voor de lunch van Curaçao naar Den Haag reisde. ,,Dit is de kroon op ons werk’’, zegt de Antilliaanse, die tal van soorten vrijwilligerswerk verricht op haar eiland. Om die reden was ze begin februari aanwezig bij het bezoek dat het koningspaar en prinses Amalia brachten aan landhuis Knip op Curaçao, waar het slavernijverleden het thema was.

Nu zat Bezemer-Hoyer duizenden kilometers verderop naast een ander lid van de koninklijke familie, prinses Beatrix. ,,Nee, ik heb daar niet met de prinses over gesproken. Het ging vandaag echt om de vrijwilligers. We waren met een groep van honderd gasten en het leek echt alsof we elkaar al jaren kenden.’’

Koningin Máxima praat met gasten tijdens het 10Maal op paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

Noch Smit-Goudsmit, noch Bezemer-Hoyer hebben stiekem een koninklijk theelepeltje in hun tas gestoken. Die laatste: ,,Nee, dat doe ik niet. We moesten ook alle tassen en dergelijke in de bus laten, zodat je ook niet even een selfie ofzo kon maken. We hebben gewoon volop zitten genieten en om ons heen gekeken. Het was werkelijk prachtig, die Oranjezaal. Overal zie je van alles. Bijzonder dat ze die voor ons hebben geopend.’’

