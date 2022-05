Avatars van ABBA een slap aftreksel? Recensenten weten niet wat ze meemaken

De nieuwe ABBA-show met een digitale versie van de band is ‘ mindblowing ’ en maakt jonge popsterren ongetwijfeld stikjaloers: recensenten in Engeland zijn unaniem lyrisch na de première van Voyage gisteravond. Het toonaangevende The Guardian deelt vijf sterren uit en vermoedt dat de resterende leden van Queen deze week nog gaan bellen om het na te doen.

Zelden was een première zo mysterieus. Zo’n veertig jaar na hun laatste publieke optreden staan de vier leden van ABBA weer samen op het podium, maar niet écht.

Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson en Anni-Frid Lyngstad zijn nu avatars, oftewel een digitale versie van zichzelf. Of zoals de groep zelf zegt: ABBAtars. De investering is serieus, met 160 camera’s, 500 bewegende lampjes en een scherm met 65 miljoen pixels. Maar met dierbare herinneringen aan de echte band in menig brein, lag een teleurstelling op de loer. Het tegendeel blijkt waar.

Je krijgt al kippenvel als je de speciaal gebouwde Abba Arena in Londen binnenloopt, schrijft Metro UK (5 sterren). En dan moeten de avatars nog komen. ‘Je mond valt werkelijk open’, oordeelt The Guardian. ‘Als je de vier figuren op het podium ziet, is het nagenoeg onmogelijk te ontwaren dat je niet naar mensen van vlees en bloed kijkt.’

Dat is opvallend, want de avatars zien er zo’n veertig jaar jonger uit dan de bandleden - inmiddels zeventigers - tegenwoordig zijn. Het is dan ook als een ‘krankzinnig realistische droom’, alsof je met een tijdmachine naar de hoogtijdagen van de band bent gereisd, aldus Metro UK. De reactie van het publiek past daarbij: ‘Dat geeft een staande ovatie aan artiesten die niet eens op het podium staan’, aldus The Telegraph (4 sterren).

Het blijft niet bij avatars op ware grootte. The Telegraph zag hoe ‘gigantische versies’ van Agnetha en Anni-Frid boven het publiek uit torenden. Het is een soort 3D-bioscoop met verrassingen van alle kanten, je weet volgens Huffington Post (5 sterren) niet wat je meemaakt. ‘Als de akoestiek niet zo goed was geweest, had ik zeker 3000 monden tegelijk open horen vallen’, aldus de recensent.

En toch voel je een intieme verbinding met de bandleden, alsof je vlakbij ze bent. Meer dan bijvoorbeeld bij de gelauwerde tournee waarmee zangeres Dua Lipa nu de wereld over reist. ‘Het voelde vriendelijker en intiemer’, concludeert The Telegraph.



Soldaat van Oranje

Hedendaagse popsterren zullen met jaloezie naar ABBA kijken, schrijft de krant. ‘Zich afvragend hoe ze zulke trucjes bij hun eigen optredens gaan realiseren.’ De conclusie: dit kun je bij een normaal concert helemaal niet nadoen. En dus hebben de avatars toekomst.

‘Ze zijn zo succesvol dat je meteen vermoedt dat de levende leden van Queen deze week nog aan de lijn hangen met de organisatie’, aldus The Guardian. Voyage wordt een soort Soldaat van Oranje, een show die heel lang blijft lopen. Het is in dat kader ideaal dat vooral de grote hits van de band voorbijkomen, zodat niet alléén diehardfans kunnen genieten. ‘Het is het soort triomf dat vaak zal worden gekopieerd.’

