Avengers Endgame beter dan voorganger

Nederland­se professor stomver­baasd: vergelij­king met Doornroos­je leidt tot weigering publicatie

13:39 Een gerenommeerd Amerikaans wetenschappelijk tijdschrift weigert het artikel van de Nederlandse hoogleraar Ton van Raan omdat hij refereert aan ‘Doornroosje'. Volgens de redactie is het sprookje van de Gebroeders Grimm aanstootgevend naar vrouwen en andere culturen. Van Raan is boos. ‘Dit is doorgeschoten politieke correctheid.’