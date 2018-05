Avengers-vervolg succesvolste Marvelfilm ooit

Daarmee is het vorige record van Black Panther, dat eerder dit jaar recordhouder werd, verbroken, meldde distributeur Disney vandaag. In totaal trok Avengers: Infinity War tot nu toe in de Nederlandse theaters 767.000 bezoekers. De blockbuster heeft wereldwijd al diverse records gebroken. De actiefilm passeerde onder meer als snelste ooit wereldwijd de magische grens van een opbrengst van 1 miljard dollar.

Ook had Infinity War het beste openingsweekend ooit in de VS en het beste openingsweekend voor een Marvelfilm in Nederland. In Avengers: Infinity War moeten superhelden als Captain America, Iron Man, de Hulk, Doctor Strange en de Guardians of the Galaxy samenwerken om te voorkomen dat megaschurk Thanos in het bezit komt van de zes 'infinity-stenen'.