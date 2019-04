Avicii scoort postuum nummer 1-hit

Tim Bergling, zoals Avicii officieel heette, scoorde eerder al nummer 1-hits met Wake Me Up en Hey Brother. Hij is de zesde artiest die na zijn overlijden de eerste plaats in de Top 40 heeft bereikt. André Hazes, 2Pac, Jackie Wilson, Sam Cooke en Herman Brood gingen hem voor. Zij wisten alleen geen nummer 1-hit te scoren toen zij nog leefden.