Avondshow met Lubach scoort pannen van het dak: beste kijkcijfers van tweede seizoen

Jesus Christ Superstar nieuwe samenwer­king Albert Verlinde en Ivo van Hove

Na de David Bowie-musical Lazarus volgt in 2024 een nieuwe samenwerking tussen producent Albert Verlinde en regisseur Ivo van Hove. Op 21 januari 2024 gaat in het DeLaMar-theater in Amsterdam een nieuwe versie van de klassieker Jesus Christ Superstar in première. De voorstelling reist daarna langs 20 theaters.

27 september