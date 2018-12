Avril Lavigne brengt nieuwe single uit

De nieuwe single Avril Lavigne is uit. De video bij Tell Me It's Over is al te zien op YouTube. Ook maakte de voor een Grammy genomineerde zangeres bekend dat haar langverwachte zesde album op 15 februari uitkomt.

Avril heeft alvast de hoes, de titel en de tracklist van het nieuwe album, Head Above Water, onthuld. De zangeres is in haar nopjes haar nieuwe plaat. ,,Ik ben op dit album veel opener dan op mijn vorige albums. Iedere song vertelt een eigen verhaal en ik hoop dat ze mensen zullen inspireren.’’

Tell Me It's Over gaat volgens Avril over sterk genoeg zijn om een punt te zetten achter een relatie waarvan je weet dat die niet goed is voor je. ,,Als iemand je niet behandelt op de manier die je verdient, is het tijd om er niet mee door te gaan’’, zegt ze. Avril begrijpt dat uit zo'n relatie stappen heel moeilijk is. ,,De tekst is erg breekbaar. Tijdens het schrijven dacht ik terug aan de slechte relaties die ik achter de rug heb.’’