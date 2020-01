AvroTros bevestigt: Jeangu Macrooy voor Nederland naar Songfestival

Het hoge woord is er nu dan toch echt uit: Jeangu Macrooy zal Nederland vertegenwoordigen op de 65ste editie van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Dat meldt de selectiecommissie in het nieuwe AvroTros-programma Humberto op NPO Radio 1. Gisteren maakte deze krant al melding van Macrooys deelname aan het liedjesfestijn.

,,We hadden Jeangu al langer in het vizier omdat zijn sound zo goed en internationaal onderscheidend is,” aldus algemeen directeur van de omroep en lid van de selectiecommissie Eric van Stade. ,,De song die hij instuurde was een schot in de roos. Het pakt je, intrigeert en gaat onder je huid zitten. Wij zijn ontzettend blij dat Jeangu er samen met ons voor wil gaan.”

Voor Macrooy wordt zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival het grootste avontuur tot nu toe. ,,Ik voel me onbeschrijfelijk vereerd! Het is een grote droom die uitkomt en het allermooiste wat tot nu toe op mijn pad is gekomen. Mijn team en ik staan te springen om iets neer te zetten waar Nederland trots op kan zijn. Let’s go!”

Jeangu Macrooy

Macrooys muziek kan het best omschreven worden als Engelstalige modern soul. Hij speelde al op Lowlands en North Sea Jazz, kreeg twee Edison-nominaties en ontving lovende recensies voor zijn optreden op het festival Noorderslag. Zijn stem klinkt een beetje als die van Sam Cooke, schreef een muziekblog eens.

Met inmiddels twee succesvolle albums op zijn naam en meerdere uitverkochte clubtours in z’n pocket, laat Jeangu steeds meer zien dat hij potentie heeft. Beter dan ooit weet hij wat hij wil: een zo eerlijk mogelijk verhaal vertellen. Met zijn deelname aan het Songfestival zet de zanger vol vertrouwen een volgende internationale stap op een weg vol ambitie. ,,We kijken verder dan de grenzen van dit land”, vertelde hij eerder al.

Portret

Macrooy werd geboren in het Surinaamse Paramaribo. Sinds 2014 woont de singer-songwriter in Nederland. Na ruim twee jaar in Hengelo en Enschede, waar hij aan het conservatorium studeerde, werd Amsterdam zijn stad, waar hij samenwoont met zijn vriend.

Vanavond om 18.15 uur zendt EenVandaag een portret uit over de zanger en geeft hij een eerste reactie op zijn deelname.