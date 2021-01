AvroTros brengt talentenjacht Op Zoek Naar... na tien jaar terug op de buis

HOE IS HET NU MET? Jim (26) won The Voice, maar werd ongelukkig van muziek maken: ‘Nu klus ik bij als pakketbe­zor­ger’

7:50 Drie jaar geleden was Jim van der Zee de grote winnaar van het achtste seizoen van The Voice of Holland. Al bij de eerste, indrukwekkend lage noten van zijn auditienummer Amar Pelos Dois vond coach Anouk dat ze moest drukken. Want, zo wist ze meteen, dit was een finalist.