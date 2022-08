AvroTros komt met speciale Ik vertrek XL-editie vanaf eind augustus

Goed nieuws voor de Ik vertrek -fans: AvroTros komt vanaf 27 augustus met een XL-editie. In Ik vertrek XL is te zien hoe het twee verschillende gezelschappen vergaat die naar Bonaire en Italië vertrekken om een nieuw leven op te bouwen in het buitenland.

Is het makkelijker om samen ergens anders opnieuw te beginnen? Is gedeelde smart halve smart? Zes weken lang zijn de ups-and-downs, de tegen- en meevallers en de mooie, maar helaas ook verdrietige momenten te zien in het programma, want traditiegetrouw loopt nooit alles op rolletjes tijdens het emigreren.

In Ik vertrek XL volg je de 63-jarige Hans en zijn vrouw Marja (60), die samen met vrienden Ada (62) en Wim (63) en huisvriend Renzo (42) hun oog hebben laten vallen op een ‘pand met potentie’ in het noordoostelijke Friuli in Italië. Hier willen ze geheel verzorgde groepsreizen organiseren, compleet met schilderworkshops en wijnproeverijen. Of het pand inderdaad potentie heeft, moet nog blijken. Halverwege hun avontuur moet de vriendengroep helaas afscheid nemen van Hans, die overlijdt in Italië.

Rinse (59) en zijn vrouw Francine (54) vertrekken op hun beurt met vrienden Oscar (28) en Vanessa (33) en later ook hun oudste zoon Jan (26) en schoondochter Fabienne (22) naar Bonaire. Het vertrek gaat niet vlekkeloos, het afscheid valt zwaar en ook huisvesting hebben ze nog niet geregeld. Eenmaal op Bonaire aanschouwen Rinse en Francine voor het eerst de bouw en komen ze erachter dat het allemaal net even anders gaat dan in Nederland. Het is voor het gezelschap nog maar de vraag of ze hun langgekoesterde droom kunnen verwezenlijken.

Ik vertrek XL is vanaf zaterdag 27 augustus, zes weken lang, om 20.30 uur op NPO 1 te zien.

