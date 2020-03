AVROTROS komt met speciale Songfestivaleditie Beste Zangers

De deelnemende bekende zangers in de special hebben allemaal een link met het Songfestival. Zo won Lenny Kuhr in 1969 in Madrid met haar lied De Troubadour, deed Maribelle mee aan het liedjesfestijn met Ik hou van jou en zong Franklin Brown samen met zangeres Maxine het nummer De eerste keer. Ook René Froger, Emma Heesters, Thomas Berge en Kim-Lian van der Meij zullen hun opwachting maken in de aflevering, die al werd opgenomen voor de uitbraak van het coronavirus.



Op zaterdag 30 mei is er overigens nog een special van Beste Zangers te zien. Die staat in het teken van musicals. Ook deze uitzending wordt gepresenteerd door Edisilia Rombley, die onder meer René van Kooten zal ontvangen. Hij zingt De laatste Nacht uit Miss Saigon samen met Kim-Lian van der Meij. Andere nummers die voorbij komen zijn uit de musicals Jesus Christ Super Star, Fame, The Wiz, Grease, Oliver, Heerlijk duurt het langst en The Jerseyboys.



Beste Zangers Songfestival, op donderdag 14 mei om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.

Beste Zangers Musical, op zaterdag 30 mei om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.