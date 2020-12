AVROTROS maakt zesde seizoen van successhow Hunted

Video Roel en Boyd uit Twente op de vlucht voor crimefigh­ters in Hunted

2 november ENSCHEDE - Roel Semmekrot uit Oldenzaal en Boyd Belshof uit Hengelo zijn voortvluchtige criminelen. In het televisieprogramma Hunted moeten ze uit handen blijven van de opsporingsdienst. Of het lukt, mogen ze nog niet zeggen. „Het is een groot avontuur”, verklappen ze alvast.