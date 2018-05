AVROTROS rekent op 'betere plek' voor Annemieke Schollaardt

,,Dat betekent dat er gaten vallen en weer met het schema wordt geschoven. De vraag is wat daar gaat gebeuren’’, aldus Van Stade. ,,Als dit betekent dat er straks een betere plek komt voor Annemieke, hebben vervolgstappen geen zin meer. Daar hopen en rekenen we op.’’ En zo niet? ,,Een volgende stap zou dan de bestuursrechter kunnen zijn. Dat is gelijk wel een heel grote stap.’’



Schollaardt maakte medio 2017 de overstap van NPO 3FM naar NPO Radio 2 om daar een middagprogramma te presenteren: Annemiekes A-Lijst tussen 14.00 uur en 16.00 uur. Vrijwel tegelijkertijd keerde dj Rob Stenders (van AVROTROS) terug op zijn ‘oude nest’ BNNVARA. De dj had erop gerekend dat hij zijn Platenbonanza, het best beluisterde programma op Radio 2, gewoon kon blijven maken, maar de overkoepelende NPO besliste aanvankelijk anders: zijn middagplek bleef bij AVROTROS, die van Annemieke Schollaardt.