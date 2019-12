AvroTros: Rossana Kluivert wilde niet reageren op reportage Opgelicht?!

Vrijwilli­gers Eurovisie Songfesti­val kunnen zich nu aanmelden: ‘Al moet ik patat bakken’

13:57 Het is vanaf nú mogelijk om je aan te melden als vrijwilliger tijdens het Eurovisie Songfestival. Vanochtend werd het vrijwilligersplatform officieel geopend in Ahoy, waar het muzikale spektakel in mei plaatsvindt. Cabaretier Richard Groenendijk is de eerste die zich heeft ingeschreven.