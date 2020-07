AVROTROS viert jubileum muziekprogramma Toppop

Op tv wordt in Het beste van... 50 jaar Toppop vanaf 5 augustus op NPO 3 teruggeblikt op hoogtepunten uit het archief. BN’ers als Karin Bloemen, Erik de Zwart, Alain Clark en Glen Faria delen hun favoriete optredens uit het programma dat tot en met 1988 te zien was. Uiteraard gaat ook presentator Ad Visser terug in de tijd.



Op 2 september wordt op NPO 3 ook de documentaire Het verhaal van 50 jaar Toppop uitgezonden. Hierin praten onder anderen Ad Visser, bedenker Rien van Wijk, regisseur Chris Berger en eindredacteur Jessy Winkelman over de geschiedenis van het muziekprogramma en de optredens van artiesten uit binnen- en buitenland.



NPO Radio 5 besteedt van 14 tot en met 18 september aandacht aan het jubileum. Elke dag is een portret te horen van mensen die aan Toppop hebben meegewerkt. Ook voelt Visser luisteraars dagelijks aan de tand met een quiz en deelt iedere avond een gast zijn herinnering aan het programma.