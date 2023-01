AVROTROS volgt Steven Kazàn in reis naar goochelshow in Las Vegas

Management The Streamers nam grote beslissin­gen in sauna

Bekijk de andere afleveringen op ad.nl/streamers. The Streamers hoeven niet meer te streamen. De wereld is open, evenementen kunnen weer doorgaan. Tijdens een saunabezoek bedenken Thomas Acda en Frank Lammers daarom dat het tijd is voor the streamers om een liveconcert te geven. Er wordt een persconferentie op touw gezet en dan is het grote woord eruit: de bandleden gaan optreden voor publiek in het Olympisch Stadion. Dit is de laatste aflevering van onze serie. Alles zien? Check dan ad.nl/play.