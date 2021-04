AvroTros zwijgt over boze nabestaanden rond omstreden Hazes-documentaire

AvroTros doet geen mededelingen over de gang van zaken rond de omstreden André Hazes-documentaire Kleine jongen . Meerdere betrokkenen zijn boos dat de omroep en producent Vincent TV geen contact hebben gezocht over beelden in de vierdelige serie waar zij op staan, of dat de makers verzoeken om de beelden niet te gebruiken hebben genegeerd.

Eerder klaagde dochter Roxeanne Hazes al dat er tegen haar wil in de documentaire opnames zaten uit het familiearchief van haar en haar vader vlak voor zijn overlijden in 2004. Nu hebben zich de nabestaanden van Ellen Wolf, de ex-vrouw van zanger André Hazes, gemeld. Ook zij hebben geconstateerd dat er beelden in de serie zitten van Wolf waar zij geen toestemming voor hebben gegeven.

Ook de familie van de eerste vrouw van Hazes, Annie Dijkstra, liet eerder in weekblad Privé weten zeer ongelukkig te zijn met de documentaire.

AvroTros stelt dat ‘er contact is geweest met de direct betrokkenen’. Wie dat precies zijn, wil een woordvoerder niet toelichten. Ook is niet duidelijk of de makers een deel van de opbrengsten van de documentaire hebben geschonken aan de Jellinek Kliniek en de opvang van kinderen die seksueel zijn misbruikt. Hier hebben de nabestaanden van Ellen Wolf om gevraagd. ,,Wij willen deze kwestie niet in de media uitvechten”, aldus de reactie van AvroTros. Ook producent Vincent TV weigert commentaar te geven.

Rondneuzen bij andere vrouwen

Ellen Wolf was de tweede vrouw van Hazes. Zij waren tussen 1981 en 1990 getrouwd. Het jaar daarna trouwde Hazes met Rachel, het voormalige kindermeisje van de familie. André en Rachel hadden voor de eerste keer seks toen Rachel 15 jaar oud was, Hazes was toen nog getrouwd met Wolf. ,,Daar gebeurden wel een paar dingen die niet door de beugel konden”, oordeelde Rachel gisteravond in de tweede aflevering van de documentaire.

In deze aflevering kwam ook André’s voormalig chauffeur aan het woord, die naar eigen zeggen goed met Ellen overweg kon. ,,Ze hield zielsveel van André, maar hij nam haar in de maling door rond te neuzen bij andere vrouwen. Ellen en André konden niet praten met elkaar. Zij deed dan altijd water bij de wijn.’’ Vervolgens was er een fragment te zien uit het Veronica-programma Remmers Ontmoet uit 1982, waarin Ellen zegt dat ze Andrés liedteksten na het schrijven ‘direct voorgeschoteld krijgt’. Zo schreef hij Zij gelooft in mij voor haar. Ellen was in die tijd zwanger. ,,Het maakt mij niet uit wat het wordt, als het maar gezond is’’, zegt ze, waarna André aanvult dat ze ‘beiden hopen op een zoon’.

Volledig scherm Andre Hazes en Ellen Wolf. © ANP

