Baantjer-film trekt volle zalen in bioscoop

De nieuwe Baantjer-film is een hit. De 'origin story' over de jonge inspecteur De Cock uit Urk die begin jaren tachtig naar Amsterdam komt is al vier dagen de best bezochte titel in de Nederlandse bioscopen. Dat blijkt uit de cijfers van de filmbranche. In totaal zagen tot nu toe al 34.000 mensen Baantjer: Het Begin.