Baanwielrennen in najaar live te zien bij RTL 7 en Videoland

Dat is een nieuwe competitie die bestaat uit zes evenementen. Vier daarvan worden live bij RTL 7 uitgezonden en alle avonden zijn daarnaast live te zien bij Videoland. Binnen de zes evenementen worden twee onderdelen gefietst: sprint (The Sprint & The Keirin) en endurance (The Elimination & The Scratch). Op zowel het onderdeel sprint als endurance strijden de achttien beste mannen en achttien beste vrouwen van de wereld om de winst. Alle wereldtoppers komen voorbij, onder wie ook de nodige Nederlandse talenten. Wie de uitzendingen gaat presenteren, wordt later bekend.