Baas B is terug zonder Lange Frans: ‘Of ik gedraaid word of niet, ik ben mezelf weer’

Het is 2009, Bart Zeilstra is 27 jaar en het gaat niet goed met hem. Zijn loopbaan als rapper Baas B is dankzij de combinatie met Lange Frans zeer succesvol, maar Zeilstra wordt er alleen maar slechter van. Hij durft niet meer alleen de stad in, is zijn zelfvertrouwen kwijt en voelt zich zelfs thuis, drie hoog in Diemen, nog bekeken. ,,Ik voelde overal ogen in mijn rug.’’ Bart Zeilstra wil maar één ding. Stoppen.