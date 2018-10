‘Baas’ Freek Vonk brengt single uit met Yes-R

Televisiebioloog Freek Vonk (35) heeft vandaag zijn eerste single uitgebracht in samenwerking met Yes-R (31). De track - de themasong van zijn shows in AFAS Live - is getiteld In het hol van de leeuw . Het is voor het eerst dat Freek iets met muziek doet in zijn carrière.

,,Ik heb zoveel lol gehad met Yes-R in de studio om deze track op te nemen. Dat hoor je denk ik wel terug op de opname. Ik heb Yes-R gelijk gevraagd om een gastoptreden te geven bij mijn kerstshows." Yes-R (Yesser Roshdy) heeft die uitnodiging aangenomen. ,,Ik kan alleen maar zeggen: wat een baas is Freek! Voor het eerst in de studio en dan zo goed rappen. Te gek dat we dit in de kerstvakantie live gaan doen in AFAS LIVE."

In de show In het hol van de leeuw vertelt Freek over zijn wereldwijde avonturen die hij afgelopen jaar tijdens zijn reizen heeft beleefd. De verhalen worden ondersteund door spectaculaire video's. De familievoorstelling, voor alle leeftijden, bevat zowel spannende als leerzame momenten. Daarnaast zal hij op veler verzoek vragen uit het publiek beantwoorden.

De single, waarin Freek ook rapt over zijn huisdier Johan de Varaan, is te beluisteren via Spotify, Apple Music, Deezer en iTunes. De bijbehorende videoclip is zondag voor het eerst te zien bij Zapp-Live.