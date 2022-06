Babette van Veen keert alweer terug in GTST na abrupt ontslag

,,Ik moest het heel lang geheim houden”, vertelt Van Veen voor de camera’s van RTL Boulevard. ,,Linda komt weer terug in Meerdijk. Ik zag het echt niet aankomen. Ik had mijn spulletjes gepakt, ik had afscheid genomen. Ik heb een borrel gehad, een etentje gehad, een gouden horloge gehad. En ik ben weggegaan. Ik heb allemaal leuke dingen gedaan in de tussentijd, super naar m’n zin gehad”, aldus Van Veen.

Van Veen schrok vorig jaar toen ze ineens werd ontslagen bij GTST. De actrice, die al in de eerste aflevering van de RTL 4-soap in 1990 te zien was, was een ‘tikkeltje beledigd’ dat ze uit de serie werd geschreven. ,,,,Ik vind het heftig dat je mensen ontslaat in zo’n coronatijd, waarin het voor mensen - vooral zzp’ers als ik - zo onzeker is. Ik had dat zelf nooit gedaan”, zei ze in gesprek met deze site. ,,Ik kan alleen maar zeggen dat ik deze keuze zelf niet had gemaakt. Ik vind mezelf een waardevolle kracht. Het lastige vind ik: we houden met z’n allen die boot drijvende, maar ze kieperen jou over de reling omdat ze denken dat ze jou niet nodig hebben. Dat vond ik eigenlijk het pijnlijkst.”