Baby van Marieke krijgt het koud en Art zet zichzelf op standje zen

John van den Heuvel had ruzie met Peter R. de Vries graag uitgepraat

John van den Heuvel had ‘er alles voor over gehad’ om zijn ruzie met Peter R. de Vries nog uit te kunnen praten. De twee waren niet ‘on speaking terms’ toen De Vries vorig jaar juli werd neergeschoten op straat in Amsterdam, vertelt Van den Heuvel in de YouTube-serie Open Kaart van Robbert Rodenburg. Negen dagen later overleed De Vries.

