Bachelor Thomas brengt ode aan dame aan wie hij zijn hart verloor: ‘Je maakt mij gelukkig’

Van der Vlugt, onder meer bekend van Stuk TV, noemt zijn zoektocht naar de liefde in The Bachelor ‘een ongelofelijk avontuur’. Al die weken kon hij niets loslaten over de uitkomst van het datingprogramma, maar sinds woensdag mag de presentator het van de daken schreeuwen. Hij verloor zijn hart aan Merel, een 26-jarige dame uit Amsterdam.



Thomas stelt in zijn romantische epistel dat hij nauwelijks kon geloven dat Merel daadwerkelijk voor hem was afgereisd naar Mexico. ‘Ik hoopte ook echt dat je voor mij wilde gaan. Je maakte mij onzeker: Waarom zou zo’n fantastische knappe en mooie vrouw meedoen aan The Bachelor voor mij?’ deelt hij de zorgen die hij had met zijn volgers. Thomas begon tijdens het avontuur steeds meer voor Merel te voelen, vooral nadat de twee een intieme date achter de rug hadden. ‘Ik kon niet ophouden aan je te denken en over je te praten’, schrijft hij.