Back Together is vermoedelijk niet de Nederlandse bijdrage voor Lissabon

Hij moet er meer dan eens aan hebben teruggedacht. Op 11 maart 2014 speelde Waylon (mét hoed) samen met Ilse DeLange voor het eerst Calm after the Storm live bij De Wereld Draait Door. De versie ontbeerde chemie. Of in de woorden van Waylon vanavond: ‘Dat klonk niet best.’ Daarom presenteerde de zanger de eerste van zijn vijf ‘mogelijke Songfestivalliedjes’ met een geluidsband. Zo kon de première van Waylons Eurovisie-vijfdaagse niet mislukken. De laatste keer dat Waylon vocaal een song verprutste moet immers ergens in zijn vroege tienerjaren zijn geweest.



Toch blijft het een merkwaardige figuur: Waylon zingt vijf liedjes, waarvan hij er bij vier al weet dat het niet meer dan albumtracks op zijn komende plaat zijn. ‘Inspraak hebben we helemaal niet,’ constateerde Matthijs van Nieuwkerk enigszins beteuterd. Waylons verklaring was nogal warrig: hij had het besloten nadat kandidate Kimberley volgens hem onterecht uit The Voice werd gestemd. Dat was op 9 februari. Op 31 januari meldde hij echter al de keuze voor zijn lied al te hebben gemaakt.