Badpakbabe Anna doet verleidelijk, Miljuschka gekiekt met groot beest

ShowbytesKorte updates van de sterren op Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van BN'ers en celebrities. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Anna Nooshin weet haar fans weer helemaal gek te maken met een verleidelijk kiekje. De nieuwbakken presentatrice van Holland's Next Topmodel poseert in een blauw badpak met laag uitgesneden decolleté. 'Prachtig ben je!', reageren fans.

LEMON #LA #palmsprings 📸 @sasglamournl #covershoot Een foto die is geplaatst door null (@annanooshin) op 17 Mar 2018 om 3:37 PDT

Een klein krabje? Miljuschka Witzenhausen pakt het groots aan. De brunette is op beeld vastgelegd terwijl ze een enorm grote krab in haar handen houdt. ,,Wat eten we vanavond?", grapt ze erbij.

Holy crab!!! Whats for dinner tonight? 🦀🦀🦀 #kingkrab #seafood 📸 by @philipvanierschot Een foto die is geplaatst door null (@miljuschka) op 17 Mar 2018 om 3:32 PDT

Er staat André Hazes een feestje te wachten vanavond. Zijn beste vriend Djarno is vandaag 25 jaar geworden en dat moet natuurlijk gevierd worden. De heren hebben eerst een optreden in Raamsdonksveer en mogen daarna zelf gaan genieten.

Mijn beste vriend is jarig. 25 jaartjes jong. Dat gaan we vanavond vieren. Eerst mogen we ons ding doen in Raamsdonksveer en daarna gaan we een feestje maken vriend! Ik hou van je!❤️ Een foto die is geplaatst door null (@andrehazes) op 17 Mar 2018 om 3:11 PDT

Marco Borsato is in een lieve bui vandaag. Op Instagram brengt hij een ode aan zijn Leontine. ,,Schat, wat ben je mooi. Nog altijd trots op jou", luidt het vertederende berichtje.

Schat wat ben je mooi! Nog altijd even trots op jou lieve @leontineborsato #samenevenweg “samen even weg is thuis komen bij elkaar” Een foto die is geplaatst door null (@borsato) op 17 Mar 2018 om 2:07 PDT

Een unicorn voor je verjaardag krijgen, dat is de wens van vele meisjes. Amanda Balk heeft haar dochter daarom flink verrast voor haar verjaardag met een shetlander verkleed als sprookjespony.

💖Vegas 6years💖 unicornparty #fairytale @mygreatestparty #unicorn Een foto die is geplaatst door null (@amandabalk) op 17 Mar 2018 om 1:42 PDT

Het is vandaag een stuk kouder dan de afgelopen dagen. Reden voor Bobbi Eden om daar nu al op terug te blikken. ,,Twee dagen geleden was het nog heerlijk op de fiets", schrijft ze bij een kiekje waarop ze met zoontje Brandon in de camera lacht.

Twee dagen geleden was het nog heerlijk op de fiets.. Brandon vond het heerlijk! 😍💙👋🏻 #lente #nubestkoud #fietsen #bobike #veiligheidvooralles Een foto die is geplaatst door null (@bobbieden) op 17 Mar 2018 om 1:08 PDT

Een emotionele oproep van Romy Boomsma. Sinds de brunette moeder is van twee kinderen denkt ze veel meer na over het lot van kinderen. Daarom vraagt ze haar volgers om kleding te verzamelen voor vluchtelingen. ,,Een beetje zoals je eigen ziekenhuistasje voor je baby, maar denk je er dan bij in dat deze mensen geen thuis hebben, geen land, en gevlucht zijn van omstandigheden die wij ons niet eens kunnen indenken."

Echt zin had ze vanochtend niet, maar Gaby Blaaser is toch de sportschool ingedoken voor wat sportief vermaak. ,,Daarna voel ik me heerlijk", laat ze weten bij een kiekje waarop ze een bezweet hoofd heeft van de inspanning.