Ballonnenshow Blow Up doet het tweede week iets beter, Bed en Breakfast scoort weer met 1,2 miljoen kijkers

SBS 6-programma’s Lantinga en Groenen­dijk van de buis gehaald: ‘Heel verstandig’

De slecht bekeken spelshows Vier is te veel van Sander Lantinga en Think inside the box met Richard Groenendijk zijn door SBS 6 vroegtijdig van de buis gehaald. Volgens de zender behaalden beide programma’s ‘niet de gewenste resultaten’.

9 juni