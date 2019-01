Bandersnatch: het nieuwe tv-kijken dankzij technologische kunstjes

Chimène van Oosterhout is nieuwe zangeres Luv'

Presentatrice en actrice Chimène van Oosterhout (54) wordt zangeres in de groep Luv'. Zij krijgt een plek in de popgroep, die vooral succes kende in de jaren zeventig, naast oudgedienden José Hoebee (64) en Marga Scheide (64).