Barbie bouwt huis na scheiding om tot zuurstokroze 'dreamhouse'

Samantha de Jong (28), beter bekend als realityster Barbie, geniet volop van het vrijgezellenbestaan. Sinds de scheiding van haar man Michael van der Plas, kan ze doen waar ze zin in heeft. Zo woont de Haagse 'Samant' inmiddels in een zuurstokroze huis. 'Ik heb voor mijn gevoel zes jaar lang in een kooi geleefd'.

,,Ik kan eindelijk doen wat ik wil'', aldus Barbie tegen Chantal Janzen, toen de presentatrice net een stap over de drempel had gezet voor een logeerpartijtje in de Scheveningse wijk Duindorp voor het programma Chantal Blijft Slapen. Samantha bedoelt het niet rottig tegenover haar 'Mike', vult ze snel aan. ,,Maar ik kon niet gaan en staan waar ik wilde. Mike is mijn grote liefde geweest, maar de kinderen gingen ook lijden onder onze ruzies. Dan moet je een keuze maken.''

Samantha en Michael kregen samen twee kinderen: Angelina (5) en Milano (2). Sinds de scheiding eind vorig jaar bouwt Michael zijn leven op in Spanje, de kinderen wonen bij hun moeder in een huis waar zelfs de waterkoker en pannensets roze zijn. Een roze wasmachine en koelkast zijn nog in bestelling.

Afgelopen zomer dankte Michael zijn ex voor twee 'heerlijke' kinderen toen Milano zijn tweede verjaardag vierde. Rond die tijd had Samantha nog een relatie met pornoster Rolf Tangel, maar dat ging in september over. Waar ze over tien jaar is? ,,Nog steeds hier, in mijn Barbie dreamhouse. En ik wil dat mijn kinderen het goed hebben.''

