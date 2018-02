Barbie doet aangifte na uitlekken seksvideo

Samantha de Jong, beter bekend als realityster Barbie, gaat aangifte doen omdat iemand een seksvideo heeft gelekt waarin zij te zien is. Degene die verantwoordelijk is voor de verspreiding van het filmpje had contact met Barbie gezocht en eiste een 'flink geldbedrag' om de opname niet naar buiten te brengen.

Toen De Jong hier niet in meeging, heeft de persoon de video naar buiten gebracht. Dat heeft de woordvoerder van Barbie vrijdagavond gezegd. De opnames is gemaakt 'ergens in het laatste kwartaal van 2017', stelt hij. Hij noemt het 'een opname uit de privécollectie van Samantha'. Over wie de dader is, doet hij geen uitspraken: ,,We leggen de zaak bij de politie neer en hopen dat het onderzoek snel zal uitwijzen die hier verantwoordelijk voor is."

De Jong (28) deed halverwege januari een zelfmoordpoging. Dit deed een discussie aanzwellen over de nazorg van RTL voor realitysterren die plotseling in het middelpunt van de belangstelling komen te staan. ,,Dat iemand haar in deze fase van haar leven dit aandoet, is onmenselijk te noemen", aldus haar zegsman. ,,Zij is zeer, zeer aangedaan."

Het is niet de eerste maal dat De Jong wordt gechanteerd met pikante opnames. Toen zij net bekend was geworden dankzij haar optreden in Oh Oh Cherso was er ook een 'grappenmaker uit de oude relationele sfeer' die haar chanteerde met pikante foto's.