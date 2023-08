Barbie heeft één miljoen bezoekers getrokken in Nederland

NIEUWE NOS-correspondent Miral (29) wordt straks een bekend gezicht in jouw woonkamer: ‘Niet bang om op mijn bek te gaan’

Getrouwd, moeder geworden van dochter Gigi, een nieuwe baan. En dat in krap een jaar tijd. Miral de Bruijne (29) uit Haastrecht wordt als NOS-correspondent in Spanje en Portugal een bekend gezicht in menig huiskamer. Al hoopt ze dat dit laatste wel meevalt.