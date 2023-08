Barbie-hype ook merkbaar op Marktplaats: vraag en aanbod stijgen

Broodroos­ter­zaak Lil Kleine en Jaimie Vaes is afgedaan

De rechtszaak over de verdeling van de spullen van Lil Kleine en zijn ex-partner Jaimie Vaes is afgedaan. Dat bevestigt een woordvoerder van de rechtbank van Amsterdam na berichtgeving van Shownieuws. Begin dit jaar deed de rechter al uitspraak in deze zaak over de verdeling van onder meer het broodrooster en de sierkussens.