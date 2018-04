Barbie maakt een nieuwe start in een nieuw huis

Interview Saskia Noort: ‘Ik wil af van het label thriller­schrij­ver’

19:00 Geen lijk of moord dit keer in de nieuwe Saskia Noort. Stromboli draait om actuele thema’s als #metoo en de therapie-industrie. ,,Ik wil me vrijer voelen, niet meer om de drie hoofdstukken met een cliffhanger komen.’’