Barbie passeert Harry Potter en levert Warner Bros grootste succes ooit op

Elton John belandt in ziekenhuis na val in zijn villa in Nice

Elton John is zondagavond opgenomen in het ziekenhuis nadat hij is gevallen in zijn villa in Nice. Dat meldden meerdere Britse media. De 76-jarige muzieklegende is in het Princess Grace-ziekenhuis in Monaco onderzocht en maandagochtend weer naar huis gezonden.