Barman Michiel Romeyn hekelt massatoerisme: Het is net één grote Efteling!

Win kaartjes! De mannen van ART: Drie grote mensen die spelen hoe jochies doen

17:02 Weer keert het toneelstuk Art terug in de Nederlandse theaters. Met de zwaar improviserende steracteurs Waldemar Torenstra, Thijs Römer en Frederik Brom. Over zandbakgevechten, verkleedpartijen en ruiken aan elkaars kont. ,,Soms dachten we tijdens repetities: dit kunnen we echt niet maken.’’