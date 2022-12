Barrie Stevens vindt liefde in Turkije, maar 'visum is lastig’

Barrie Stevens heeft een nieuwe liefde gevonden. De man komt uit Turkije en de zanger en danser zou zijn vlam graag naar Nederland overhalen. Maar dit is lastig door de strenge richtlijnen rond visa. Dat vertelde de 78-jarige Stevens vandaag in een lang gesprek op NPO Radio 1.

,,Ik ben nu een paar keer naar Turkije geweest, daar heb ik een heel leuk iemand ontmoet”, vertelde de Brits-Nederlandse performer. ,,Ik heb gezegd: kom alsjeblieft een tijdje naar Amsterdam, dan gaan we kijken of het gaat klikken en gaat lukken. Maar hij moet een visum hebben. En Turkije is zo ingewikkeld qua visa.”

Stevens had eerder pech als het om relaties ging. Zijn grote liefde was collega Leen Jongewaard, met wie hij bijna twee decennia samen was. Jongewaard overleed in 1996, de relatie ging uit in de jaren tachtig. Zijn eerste liefde Alan ruilde Stevens in voor een vrouw.

Doctor Love

,,Ik blijf volhouden!”, beloofde Stevens in het gesprek aan presentator Mischa Blok. ,,Maar wat je allemaal niet moet doen om überhaupt een mogelijkheid te creëren.” De artiest spreekt de hoop uit dat Robert ten Brink, oftewel Doctor Love, iets voor hem kan betekenen.

Stevens viert dit seizoen zijn 55-jarige podium-carrière met het stuk I’m an artist, waarin hij reflecteert op zijn leven en zijn carrière. Het multitalent kwam als jonge Engelsman naar Nederland. Daar werd hij ‘wereldberoemd’ dankzij de kreet ‘vooral doorgaan!’ die hij in de jaren tachtig en negentig bezigde als jurylid van de Soundmixshow van Henny Huisman. Verder oogstte Stevens veel roem in de jaren zestig dankzij zijn rol in de hitseries Ja zuster Nee zuster van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink en Ti-Ta Tovenaar.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: