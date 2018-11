Barry Atsma en Noortje Herlaar dolblij met dochter Bobbi

Zeg ‘ns Aaa-ac­teur Manfred de Graaf op 79-jarige leeftijd overleden

9:23 Manfred de Graaf, beter bekend als dokter Hans Lansberg uit de comedy Zeg ‘ns Aaa, is dinsdag overleden in zijn woonplaats Warmond. Dat heeft zijn dochter Fien Derman bevestigd in een interview met De Telegraaf.