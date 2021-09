Barry Atsma genomineerd voor grote Duitse televisieprijs

Barry Atsma is dit jaar in de race voor een Beierse Televisieprijs. De Nederlandse acteur is genomineerd in de categorie beste hoofdrol voor zijn vertolking in de serie Du sollst nicht lügen . De serie gaat over een vermeende verkrachting na een date.

Atsma moet het in de categorie beste acteur onder meer opnemen tegen Rainer Bock. De 67-jarige veteraan is genomineerd voor zijn rol als Kriegsmarine-commandant in het veelgeprezen drama Das Boot.

De beeldjes worden op 13 oktober uitgereikt. De Beierse Televisieprijs wordt sinds 1989 uitgereikt door de Beierse deelstaatregering voor hoogstaande prestaties op de Duitse televisie. De awards worden toegekend door een jury en niet door het publiek.

Complex figuur

Atsma laat in een reactie weten trots te zijn op zijn nominatie voor een ,,een uitdagende rol van een complex figuur. Op het oog is het een charmante man die een zeer duistere kant blijkt te hebben. De uitdaging was om die duivelse kant ergens toch begrijpelijk te maken. Het is ook echt een verhaal over problemen van deze tijd: het verdraaien van de werkelijkheid en het manipuleren van publieke opinie via sociale media.”

Het is niet de eerste maal dat de Nederlandse acteur in de race is voor een Duitse prijs. Eerder werd hij ook genomineerd voor de Deutscher Schauspielpreis en de prijs van de Duitse TV-Akademie voor zijn rol in de Duitse tv-serie Bad Banks.

