Barry Atsma over de dood van zijn broer: 'Verschrikkelijk verdrietig eind van het jaar’

Zwangere Noortje Herlaar (‘De Vos’) blikt terug op veelbewo­gen 2020: ‘Die torenhoge hakken heb ik meteen uitgedaan’

23 december Als Vos blies ze het publiek weg met vertolkingen van Beyoncé, Lady Gaga en Tina Turner. In de finale van The Masked Singer legde ze het net af tegen Jan Dulles, maar niettemin werd Noortje Herlaar die in Maassluis opgroeide overladen met complimenten. De hoogzwangere vriendin van Barry Atsma blikt terug op dé tv-hit van 2020 en andere gedenkwaardige momenten uit dit veelbewogen jaar. ,,Vreselijk dat we bij Rimmerts begrafenis zijn ouders niet mochten knuffelen.’’