Barry Atsma scoort rol in grote historische serie voor Amerikaanse zender

Catharina de’ Medici huwde op 14-jarige leeftijd Hendrik II die later, in 1547, koning van Frankrijk werd. Haar politieke invloed begon pas toen zij 40 was en haar man in 1559 overleed aan de verwondingen na een steekspel. Hierna bestegen achter elkaar drie van hun zoons de troon. Maar achter de schermen was het Catharina die de echte macht in handen had.