Barry likt honing van zijn gezicht en Yolanthe doet sexy fotoshoot

Bond-film No Time To Die uitgesteld wegens coronavi­rus

20:25 Wie reikhalzend uitkeek naar de gloednieuwe Bond-film No Time To Die zal nog even geduld moeten hebben. De première is wegens het coronavirus maar liefst zeven maanden uitgesteld. Dat meldt producent EON productions vandaag in een statement op 007.com.