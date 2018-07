Barry Paf krijgt middagshow op 100% NL

Barry Paf vertrok in 2016, na twintig jaar, bij Radio 538. Hij kijkt er naar uit om na twee jaar een officiële comeback te maken op de radio. ,,Ik sta te trappelen om weer een dagelijks radioprogramma te maken. Een droom komt uit met het presenteren van de middagshow. Na mijn invalmoment eerder dit jaar bij 100% NL kreeg ik zoveel leuke en overweldigende reacties terug, dat ik vol vertrouwen en enthousiasme dit nieuwe avontuur in duik.''

Martijn Zuurveen, plaatsvervangend zendermanager, is blij met de komt van Paf. ,,Met zijn jarenlange ervaring is hij een gevestigde naam in het radiolandschap. We zijn dan ook enorm blij dat Barry straks onderdeel uitmaakt van 100% NL op een belangrijke plek in de programmering. Met het enthousiasme en de enorme energie die de DJ met zich meebrengt zie ik veel potentie voor het station."