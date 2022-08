Bart is de grootste eikel die momenteel rondloopt op tv

Ongehoord Nederland gaat bezwaar aantekenen tegen financiële sanctie van NPO

De omroep Ongehoord Nederland (ON) tekent bezwaar aan tegen de financiële sanctie die de NPO de omroep voor de zomer heeft opgelegd. Dat laat een woordvoerder van ON vandaag aan het ANP weten. De Raad van Bestuur van de NPO legde de sanctie op na een rapport waarin de Ombudsman van de NPO constateerde dat ON zich niet altijd houdt aan de Journalistieke Code van de NPO.

