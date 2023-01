Bartje-acteur Jan Krol (60) overleden na kort ziekbed

Acteur Jan Krol is op 60-jarige leeftijd overleden, dat meldt RTV Drenthe. Krol is bekend van de populaire televisieserie Bartje, waar hij de hoofdrol in speelde.

Krol overleed gisteren in een hospice, na een kort ziekbed. De acteur wordt in besloten kring begraven, zijn familie vraagt om privacy.

Krol speelde als 9-jarig jongetje de rol van Bartje Bartels in de destijds populaire tv-serie Bartje, van de NCRV. De reeks werd van december 1972 uitgezonden. In de serie volg je het leven van familie Bartels, een arm Drents arbeidersgezin. De familie at vaak bruine bonen, want die waren goedkoop. De scene waarin Bartje weer bruine bonen voorgeschoteld krijgt en ‘Ik bid nie veur brune bonen,’ roept, is een van de bekendste scenes van de serie. Bartje is gebaseerd op het boek van Anne de Vries en speelde zich af in 1922.

Naar aanleiding van de serie werd op 4 september 1954 een beeld van Bartje onthuld. Het was een stenen beeldje dat later werd vernield door vandalen. Kort daarna is er een beeldje van brons er gekomen, dat een paar keer is ontvoerd. Het beeld van Bartje is sindsdien te bekijken in Assen achter het Drents Museum.

