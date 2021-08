Bas Smit onder vuur na Afghanistan-post en Annemiek uit Boer zoekt Vrouw heeft nieuws

Jury Beat Me verbijs­terd door keuze die Talita 25.000 euro kost: ‘Wat een domme beslissing’

15 augustus Verbijstering gisteravond aan de jurydesk van het programma Beat Me. Zangeres Talita Blijd durft niet door te spelen in het zangprogramma, waardoor ze niet 50.000, maar 25.000 euro wint. Juryleden Gordon, Jim Bakkum en Samantha Steenwijk trekken hun haren uit het hoofd. ,,Ze had dit lachend gewonnen, wat een slechte beslissing.”