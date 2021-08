Bassist Simon Gallup stapt na 40 jaar uit The Cure: ‘Klaar met het verraad’

Verliefde man probeert apparte­ment Taylor Swift binnen te dringen

14 augustus Een man uit Nebraska is vrijdag opgepakt nadat hij zonder toestemming het appartementsgebouw van Taylor Swift was binnengedrongen. Hij werd aangehouden in de lobby van het gebouw in New York nadat een beveiliger op hem was gestuit, meldt TMZ. Tegen de politie vertelde hij verliefd te zijn op de zangeres.