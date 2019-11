BBC bedolven onder de haatreacties na tv-show met mannelijk danspaar

De BBC heeft bijna 200 brieven gekregen van kijkers die zich groen en geel ergerden aan het optreden van twee dansende mannen in het populaire tv-programma Strictly Come Dancing, een variant van Dancing With The Stars . Volgens de Britse omroep, die eens per twee weken het aantal schriftelijke reacties op programma's en de aard daarvan naar buiten brengt, stond in het merendeel van de ‘homofobe’ klaagepistels dat de intieme dans van Johannes Radebe en Graziano Di Prima ‘aanstootgevend’ was.

De uitzending van Strictly Come Dancing waarin de Zuid-Afrikaanse danser-choreograaf Radebe (32) en zijn Italiaanse vakgenoot Di Prima (25) hun danskwaliteiten toonden was al op 3 november. Op sociale media regende het die dag positieve reacties en slechts een enkeling stelde zich te storen aan de dansroutine die de mannen blootsvoets en grijnzend uitvoerden. Nu duidelijk is geworden dat er exact 189 boze brieven zijn binnengekomen bij de BBC, heeft de omroep een officieel statement uit doen gaan. Daarin verdedigt de omroep het danspaar dat tijdens de uitzending hoge punten scoorde. Het was de eerste keer in de geschiedenis van de populaire show dat twee mannen met elkaar dansten.

De BBC: ‘Het is onze keuze en beslissing geweest om een dans te tonen van twee mensen van hetzelfde geslacht. Strictly Come Dancing is een show waarin dat kan en daar zijn we zeer trots op’. Johannes Radebe, een van de mannen, heeft inmiddels zijn schouders opgehaald over alle negativiteit. ,,Ik heb ervan genoten te kunnen dansen met een goede vriend die ik respecteer en als mens heel hoog heb zitten. Tijdens onze dans was er een overvloed aan bromance tussen ons en waren er geen mannelijke of vrouwelijke rollen. We waren gelijkwaardig, vrij en het eindresultaat was mooi, stijlvol en elegant. En het voelde fijn om te laten zien wie ik ben.”