BBC komt met nieuwe tv-reeks over seriemoordenaar

Temptation Island Yasmin krijgt confronte­ren­de beelden: Thomas mag opzouten

16:52 De grenzen in Temptation Island VIPS vervagen met de week. Daar komt Yasmin, vriendin van YouTuber Thomas Cox, op een pijnlijke manier achter. In een teaser die RTL heeft vrijgegeven, is te zien hoe de brunette tijdens het eerste kampvuur moet aanzien hoe verleidster Djamiah bij Thomas in bed kroop. ,,Nu mag 'ie opflikkeren ook. Hij zet me zo voor schut op tv", aldus Yasmin.