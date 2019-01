BBC overweegt kantoor in Amsterdam of Brussel na Brexit

Utrechts bordeel felici­teert jarige Johan Derksen en biedt jacuzzi met twee vrouwen aan

12:00 Het Utrechtse bordeel La Cloche biedt Johan Derksen voor zijn zeventigste verjaardag een avondje in de jacuzzi aan. De vaste gast in het tv-programma Veronica Inside zei maandag dat dat zijn grootste verjaardagswens is.